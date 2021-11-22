22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde kendini astı

Son dakika: 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde kendini astı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
ABONE OL
Son dakika: 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde kendini astı

Son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevindeki koğuşta çarşafla asılı halde bulundu.

4 gün önce İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak'ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi evinde boğarak öldüren katil zanlısı Nami Işık (57), kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu.

Nami Işık'ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA