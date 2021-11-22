Ormanda istismardan sonra yaralanan Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, geçen yaz aylarında 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, Afganistan uyruklu A.M.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Ardından tacizcisi tarafından şiddet gören Aydın, tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Gebze ilçesinde geçen 12 Temmuz günü yaşandı. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini izleyen Afganistan uyruklu A.M. tarafından ormanlık alana sürüklenerek cinsel tacize uğradı.
BOĞAZINI SIKIP BAŞINDAN YARALADI
A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.
Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ayşegül'ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı.
Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.
AYŞEGÜL'Ü AĞLATAN TEMENNİ
Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm" diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.
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