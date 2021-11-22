Gaziantep’te dehşete düşüren kedi cinayetleri! Hepsi şişlenmiş

"DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI"

Kedileri besleyen hayvanseverler, duruma tepki gösterdi. Sitede oturan Azra Bağcı, "Bir süredir yaşadığımız binanın bahçesinde kedi besliyoruz. Neredeyse 20 kedimiz var. Bıçak ya da şiş tarzı bir aletle 3 kediyi öldürmüşler. Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın. Onlar da nihayetinde birer canlı" dedi.