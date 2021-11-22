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Gaziantep’te dehşete düşüren kedi cinayetleri! Hepsi şişlenmiş

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Gaziantep’te dehşete düşüren kedi cinayetleri! Hepsi şişlenmiş

Gaziantep’te bir sitenin bahçesinde hayvanseverlerin beslediği kedilerden üçü, kimliği tespit edilemeyen şahıs veya şahıslarca şişlenerek öldürüldü. Site sakinlerinden Azra Bağcı, "Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz." dedi.

Gaziantep Budak Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde hayvansever vatandaşların beslediği kedilerden üçü canice öldürüldü.

Sivri bir cisimle karınlarına aldıkları darbelerle ölen kedileri bulan hayvansevenler, durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

Bunun üzerine adrese sevk edilen kolluk güçleri, kedileri öldüren şahıs veya şahısların bulunması için kolları sıvadı.

"DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI"
Kedileri besleyen hayvanseverler, duruma tepki gösterdi. Sitede oturan Azra Bağcı, "Bir süredir yaşadığımız binanın bahçesinde kedi besliyoruz. Neredeyse 20 kedimiz var. Bıçak ya da şiş tarzı bir aletle 3 kediyi öldürmüşler. Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın. Onlar da nihayetinde birer canlı" dedi.

Sitedeki diğer hayvanseverler de kedileri öldürenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

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