Devlet Erzurum'da yaraları sarıyor! Tüm imkanlar seferber ediliyor
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde üç gün önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hayat normale dönüyor. Depremzedelerin yiyecek, barınma ve giysi ihtiyaçlarının giderilmesi için devletin tüm kurumları seferber olmuş durumda.
Merkez üssü olan Topçu Mahallesinde vatandaşlar yıkılan evlerinde çıkarttıkları eşyalarını çadırlara taşırken sağlık birimleri her an teyakkuzda bekliyor. Hayvanlar için özel kurulan çadırlara ise yıkılan ahırlarda ki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar taşınıyor.
Devletin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade eden Topçu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kırmacı, "Allah kimsenin başına vermesi çok zor bir gündü. Şükür can kaybımız olmadı. Ben yoldaydım. Köye ulaşamadım, yollar kapandı. Köye geldiğimde köy felaket durumdaydı. Üstünü toz duman kaplamıştı. 2 yaralımız vardı. Durumları ikisinin de çok iyi diyebilirim. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. İlk günden beri herkes burada. Halen buradalar yanımızdalar" dedi.
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