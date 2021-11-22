Devlet Erzurum’da yaraları sarıyor! Tüm imkanlar seferber ediliyor

Devletin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade eden Topçu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kırmacı, "Allah kimsenin başına vermesi çok zor bir gündü. Şükür can kaybımız olmadı. Ben yoldaydım. Köye ulaşamadım, yollar kapandı. Köye geldiğimde köy felaket durumdaydı. Üstünü toz duman kaplamıştı. 2 yaralımız vardı. Durumları ikisinin de çok iyi diyebilirim. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. İlk günden beri herkes burada. Halen buradalar yanımızdalar" dedi.

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