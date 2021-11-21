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3 kez kanseri yenen Çiçek Akçay hayatını lösemili çocuklara adadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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3 kez kanseri yenen Çiçek Akçay hayatını lösemili çocuklara adadı

İki çocuk sahibi Çiçek Akçay, kanseri üç defa yendikten sonra hayatını lösemili çocuklara adadı. Geçen sene lösemi hastası Bera’ya gönüllü anne olan Akçay bu sene de üç yaşındaki lösemili Mihrimah’ı kanatları altına aldı. Mihrimah, üçüncü yaş gününde Akçay’a sevgisini ifadelere döktü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden ve üç defa kanseri atlatan 2 çocuk sahibi Çiçek Akçay (38) Lösemi meselesinde farkındalık oluşturmak ve çocuk hastalara moral desteği olmayı sürdürüyor.

MİHRİMAH'IN ANNESİ OLDU

Geçen yıl lösemi hastası Bera Alasırt'a (5) gönüllü anne olan Çiçek Akçey, şimdi de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki Mihrimah Gasanova'ya gönüllü anne oldu.

Çiçek Akçay, Mihrimah ve annesi Aynur Gasanova'ya doğul günü sürprizi yaptı. Lösemili ailelere kapılarını açması ile herkesin takdiri kazanan Manavgat Muallim Pastanesinde gerçekleşen etkinliğe Bera Alasırt ile lösemiyi yenmiş başka çocukların aileleri de katıldı.

''LÖSEMİ DEĞİL SEN GÜÇLÜSÜN"

Mihrimah ''Lösemi değil, sen güçlüsün" yazılı pastanın mumlarını söndürdü. Duygulu anlar yaşayan minik Mihrimah, Çiçek Akçay'a, "Sen melek kalpli bir annesin" diyerek teşekkür etti.

"HER ZAMAN UMUT OLALIM"

Çiçek Akçay ise "Lösemili çocuklara farkındalık için sizde bir çocuğun kahramanı olmak istiyorsanız, mutlaka yüreğine hayatına dokunun. Dökülmüş saçları, gülen gözleri ile hastanelerde yaşam mücadelesi veren kahraman miniklerimize biz de her zaman umut olalım.

"ÇOCUK GELECEKTİR UMUTTUR"

Hiç olmazsa yılda bir gün onların olsun. Mihrimah sadece onlardan biri. Her çocuk gelecektir, umuttur" dedi. Akçay ayrıca LÖSEV'inde Mihrimah'a destek vermesini istedi.

Önce rahim, sonra göğüs, son olarak ise lenf kanserini yenen, cilt bakım uzmanı ve kuaför Çiçek Akçay, Sağlık Bakanlığı ve kanserle mücadele derneklerinin isteği üzerine kanserli hastalara, kazandığı savaşın ipuçlarını anlatıyor.

"BU HASTALIK MORALLE DİREKT ALAKALI"

Onlara, kendi hayatından örnekler vererek asla pes etmemeyi öğreten Akçay, "Hayata dokunun. Stresten uzak durun. Bu hastalık moralle direkt alakalı. Moralinizi yüksek tutun" tavsiyelerinde bulunuyor.

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