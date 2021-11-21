3 kez kanseri yenen Çiçek Akçay hayatını lösemili çocuklara adadı

"ÇOCUK GELECEKTİR UMUTTUR"

Hiç olmazsa yılda bir gün onların olsun. Mihrimah sadece onlardan biri. Her çocuk gelecektir, umuttur" dedi. Akçay ayrıca LÖSEV'inde Mihrimah'a destek vermesini istedi.

Önce rahim, sonra göğüs, son olarak ise lenf kanserini yenen, cilt bakım uzmanı ve kuaför Çiçek Akçay, Sağlık Bakanlığı ve kanserle mücadele derneklerinin isteği üzerine kanserli hastalara, kazandığı savaşın ipuçlarını anlatıyor.