Diyarbakır'da sis etkili oldu! Trafik ekiplerinden sürücülere uyarı
Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan sis nedeniyle güzel manzaralar oluşturdu. Yüksek katlı yapılar ise sis bulutunun altında kaldı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa, Diyarbakır-Elazığ ve Diyarbakır-Bingöl karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kayapınar ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.
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