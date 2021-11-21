Son dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den depremin büyüklüğüne ilişkin peş peşe açıklamalar

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.35'te merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 52,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.