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Son dakika: Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den depremin büyüklüğüne ilişkin peş peşe açıklamalar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Son dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den depremin büyüklüğüne ilişkin peş peşe açıklamalar

Son dakika deprem haberi... AFAD Antalya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli'den de Antalya ve çevresinde hissedilen son depreme ilişkin açıklama geldi. Ayrınıtlar haberimizde...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ... Antalya ve çevresinde hissedilen depremin büyüklüğüne ilişkin AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi. Ayrıntılar haberimizde...

Antalya'nın Alanya ilçesinnde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.35'te merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 52,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nden son Antalya depremine ilişkin yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 2.8 olarak duyuruldu. İşte detaylar...

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