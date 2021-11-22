Üniversite öğrencilerinin hayatını bekçiler kurtardı
Zonguldak'ta üniversite öğrencilerinin kaldığı evde yemek yaparken çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen Büşra U. (23), bekçiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında İncivez Mahallesi Kampüs Kent'te meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı binanın 8'inci katında arkadaşlarıyla yemek yapan Büşra U., bir anda çıkan alev nedeniyle panik yaşadı. Mutfak tüllerinin de alev nedeniyle tutuşması sonrası, öğrenciler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede verilen adrese giden ekipler yangına müdahalede bulundu. Olay yerine yakın noktada bulunan bekçiler de öğrencileri evden çıkarttı. Gelen sağlık ekiplerinin evde bulunanların sağlık durumlarını kontrol etti. Büşra U., kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sırasında ise binada yaşayan üniversite öğrencileri büyük panik yaşadı. Binayı boşaltan öğrenciler, bir süre dışarıda ekiplerin çalışmasını tamamlamasını bekledi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra öğrencilerin binaya girişine izin verildi.
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