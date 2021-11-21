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Son dakika: Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2021
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Son dakika: Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Bafra girişi Çetinkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Sabri A. idaresindeki 55 UE 255 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Reklam panolarına çarparak duran araçtaki sürücü yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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