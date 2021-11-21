Sivas’ta köylüler kışlık odunu temin etmek için bu yöntemi kullanıyor! Görenler şaşkına dönüyor

"KÖKTEN KESTİĞİMİZDE TEKRAR YETİŞMİYOR"

Köy sakinlerinden Ayhan Topbaş, "Ağaçları yarıdan kesiyoruz. Üç senede bir yetişiyor. Kışlık odunlarımızı ayarlıyoruz. Kış burada uzun geçiyor. Kışlık odun ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Oduna zam geldi, kömür pahalı. Bizde artık kendi diktiğimiz odunu kesiyoruz. Kökten kestiğimizde tekrar yetişmiyor. Üç senede bir yetiştiği için sadece baş tarafını kesiyoruz. Üç sene sonra bir daha yine kesiyoruz. Kesimi içeri taşımasıyla beraber 1 hafta 10 gün sürüyor" dedi.