Son dakika: Otomobil şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar
YAŞAM İHA
Bilecik’te kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesi Kurşunlu-Göldağı köyleri arasında seyir halinde bulunan Ömer Ç. (75) kullandığı 06 DJ 302 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu.
Araç kaya parçasına çarparak durabildi. Kazada araç sürücü, araç içinde sıkışan Hatice Ö. (72), Döndü Ç. (83), Bedriye Ç. (57) yaralandı. Araç içinde sıkışan Hatice Ö., Bilecik AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi.
MANTAR TOPLAMA SONRASI ACI OLAY!
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü
- Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?
- Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...
- Resmi Gazete ne zaman yayınlanır, çıkar? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı mı? İşte son açıklamalar...
- "Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?
- Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine daha eskidir? Kim Milyoner Olmak İster...
- "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
- Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?
- Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
- SGK harekete geçti, duyurusu geldi! Başvuranın borcu sıfırlanabilir! Sınır olarak 1.192 lira...
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?