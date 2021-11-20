Son dakika: Otomobil şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar

MANTAR TOPLAMA SONRASI ACI OLAY!

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.