Son dakika: Ankara Polatlı’da doğal gaz patlaması! Yaralılar var

Ankara'da hafta içi Etimesgut ilçesinde 3 katlı bir binada doğal gaz sebebiyle meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan patlamadan sonra bir patlama haberi daha geldi.

Bu kez Polatlı ilçesindeki bir binada doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi.