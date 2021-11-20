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Son dakika: Ankara Polatlı'da doğal gaz patlaması! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Son dakika: Ankara Polatlı’da doğal gaz patlaması! Yaralılar var

Son dakika haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binada ilk bilgilere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görütüler haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ... Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binada ilk bilgilere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı.

Ankara'da hafta içi Etimesgut ilçesinde 3 katlı bir binada doğal gaz sebebiyle meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan patlamadan sonra bir patlama haberi daha geldi.

Bu kez Polatlı ilçesindeki bir binada doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

detaylar geliyor...

Ankara’da doğal gaz patlaması! Yaralılar var ANKARA'DA DOĞAL GAZ PATLAMASI! YARALILAR VAR

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