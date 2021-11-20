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Son dakika: Bursa'da doktora silahlı saldırı olayında yeni gelişme

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2021
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Son dakika: Bursa’da doktora silahlı saldırı olayında yeni gelişme

Son dakika haberi: Bursa'nın İznik ilçesinde eski İlçe Sağlık Müdürü Derya Deniz'i silahla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 17 Kasım'da meydana geldi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 2 bacağından vurulan Deniz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan kaçtı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Deniz'i yaralayan kişinin hırsız olmadığını aralarında husumet bulunan Mesut Ş.'nin (35) saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. İstanbul'da yakalanan ve Bursa'ya getirilen Mesut Ş., olayın husumet sebebiyle yaşandığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Mesut Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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