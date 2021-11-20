Son dakika: Bursa’da doktora silahlı saldırı olayında yeni gelişme

İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 2 bacağından vurulan Deniz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan kaçtı.