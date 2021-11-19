Ören Bayan cinayetinde flaş gelişme: Katile bir yeni ceza daha

"AKLIMA FANTASTİK BİR FİKİR GELDİ"

Fakhodjon Yusupova cinayetle ilgili davada hakimin "Doğalgaz borusunu kestin mi" sorusuna şöyle cevap vermişti: "Evden ayrılırken aklıma fantastik bir fikir geldi. Evi yakmayı düşünüyordum. Doğalgazı açamadım, doğalgaz borusunu kestim. Açık olan pencereyi de kapattım. Lambanın birini de yaktım, ampul yanarak kızışır ve yangın çıkar diye düşündüm. Eşime bunu söylemedim. 'Sigaramı almaya gittim' dedim."