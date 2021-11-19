Ören Bayan cinayetinde flaş gelişme: Katile bir yeni ceza daha
İstanbul Ortaköy'de Ören Bayan'ın eski sahiplerinden Jak ve Georgia Karako çiftini öldüren Fakhodjon Yusupova, bu defa cinayet işlediği evde doğalgaz borusunu kestiği için 1 sene hapis cezası aldı. “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan ceza alan Yusupova, boruyu kendisinin kestiğini itiraf etti, eşinin de bu olayda suçsuz olduğunu belirtti.
77 yaşındaki Jak Karako ve 69 yaşındaki eşi Georgia Karako'nun 22 Ağustos 2014'de evlerinde cesetleri bulunmuştu. Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek asıllı Fakhodjon Yusupova ile eşi Gulbakhor Yusupova "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçundan yargılanmış ve 2'şer defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cani çiftin, cinayet işledikleri evde doğalgaz borusunu kesip, "genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri" için yargılandıkları dava da hakim karar verdi.
CEZAYI KABUL ETTİ
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.
Öldürülen Karako çiftinin çocukları İzzet Karako ve Raika Kamhi adına davaya katılan avukatlar da sanıkların cezalandırılmasını istedi.
'EŞİMİN SUÇU YOK'
Sanık Fakhodjon Yusupova, "Cezamı kabul ediyorum. Boruyu ben kesmiştim, eşim arabadaydı" dedi.
Sanık Gulbakhor Yusupova da eşinin söylediği gibi boru kesme olayında suçsuz olduğunu savundu.
"TAKDİR MAHKEMENİNDİR"
Sanık çifte, karar öncesi son sözleri soruldu. Her ikisi de "Takdir mahkemenindir" ifadesini kullandı.
Daha sonra açıklanan kararda mahkeme heyeti, Fakhodjon Yusupova'ya "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan bir yıl hapis cezası verdi. Yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık duymaması göz önüne alınarak Yusupova'nın cezasında indirim yapılmadı. Gulbakhor Yusupova ise doğalgaz borusunun kesilmesinde suçsuz görülerek, beraat etti.
"AKLIMA FANTASTİK BİR FİKİR GELDİ"
Fakhodjon Yusupova cinayetle ilgili davada hakimin "Doğalgaz borusunu kestin mi" sorusuna şöyle cevap vermişti: "Evden ayrılırken aklıma fantastik bir fikir geldi. Evi yakmayı düşünüyordum. Doğalgazı açamadım, doğalgaz borusunu kestim. Açık olan pencereyi de kapattım. Lambanın birini de yaktım, ampul yanarak kızışır ve yangın çıkar diye düşündüm. Eşime bunu söylemedim. 'Sigaramı almaya gittim' dedim."
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