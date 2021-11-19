SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu’nda otellerin bulunduğu caddede yangın paniği

BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Binanın bir süredir evsizler ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldiği iddia edildi. Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin binaya girmeye çalıştığı sırada madde bağımlısı bir kişinin binaya girmeye çalışması dikkat çekti. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından madde bağımlısı, olay yerinden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.