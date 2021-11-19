İstanbul’da hareketli dakikalar! Devreye özel harekat polisleri girdi

Haydar Zurnacıoğlu'nun eniştesi Ömer Şenol, " Benim haberim yoktu. Çıktım, bir gürültü vardı. Kendi evini yakıyormuş. Benim kaynım o. Herhalde psikolojik sorunları var. Çocukları ailesi var. Evli barklı"dedi.