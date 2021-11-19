Polisle arkadaşını ayırmak isterken canından oldu

"KARDEŞİMİN ÖLÜMÜ SORUŞTURULMALI"

Hayatını kaybeden Yıldız'ın ablası Nuran Kaya, olay esnasında kardeşinin arkadaşı ile polisler arasında tartışma çıktığını söyledi. Kardeşinin tartışmayı sonlandırmak için araya girmeye çalıştığını kaydeden Kaya, "Ancak tartışma arbedeye dönüşüyor. O sırada polisler kardeşimin kafasına jopla vuruyor. Kardeşim dengesini kaybedip yere düşüyor. Düştüğü sırada kafası kaldırım taşına değiyor. Kafasından yoğun şekilde kan aktığı için hastaneye kaldırılıyor. Hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit ediliyor. Beyindeki kanamayı durduramıyorlar. Günlerdir yoğun bakımdaydı, önce beyin ölümü gerçekleşti, dün gece saatlerinde de vefat etti. Ben kardeşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum. Ölümü soruşturulmalıdır" diye konuştu.

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