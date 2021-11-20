Afyonkarahisar’da feci kaza: 3’ü çocuk 9 yaralı

Polis çevre trafik önlemini alırken 112 ekipleri de olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza sonucu, traktör sürücüsü H.H.U ile 03 ACF 958 plakalı hafif ticari araç sürücüsü M.Ö, yolcu olarak bulunan E.Ö. (45), C.Ö. (22), F.Ö.(23), S.Ö.(24) isimli şahıslar ile A. A Ö.(12), A.Ö. (6), T. Ö. (6) isimli çocuklar yaralandı.

112 sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan 3'ü Afyon Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.