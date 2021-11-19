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Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Kocaeli’de 7 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyü Şile yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şile Caddesi'nde seyir halinde olan 7 araç bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kazaya karıştı.

Kocaeli’de 7 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kocaeli’de 7 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’de 7 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Jandarma ekipleri ise olası ikinci bir kazayı önlemek için trafik önlemi aldı.

Kocaeli’de 7 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Öte yandan kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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