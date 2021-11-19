Özel harekat ekipleri evi ablukaya aldı! Malatya'da sıcak dakikalar
YAŞAM İHA
Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın düzenledi. Özel Harekat polisleri tarafından ev abluka altına alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Edinilen bilgiye göre, Malatya'da boşanma aşamasında olan Hamza U. isimli şahıs, eşinin ikametine pompalı tüfekle baskın düzenledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından ev abluka altına alınırken, evin çatısında olduğu değerlendirilen şahsı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.
HABERİN VİDEOSU
Ekipler, kadın ve çocuklara kurtarmak için operasyon başlattı.
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