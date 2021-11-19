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Erzurum'da vahşet! Tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Erzurum'a bağlı Yakutiye ilçesindeki Saraybosna Caddesi'nde bir kişi sokakta tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü.

Yakutiye ilçesindeki Saraybosna Caddesi'nde, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Zeynep U'ya bıçakla saldıran Muhammet Y, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Zeynep U, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muhammet Y. ise Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar kurtarılamadı.

Kız arkadaşını ve kendisini öldürdü KIZ ARKADAŞINI VE KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

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