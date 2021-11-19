19 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gözü dönen kadın dehşet saçtı! Eşinin arabasını parçaladı

Gözü dönen kadın dehşet saçtı! Eşinin arabasını parçaladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
ABONE OL
Gözü dönen kadın dehşet saçtı! Eşinin arabasını parçaladı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, kocasıyla tartışan kadın sonrasında da arabasını parçaladı. Aracın cam ve aynalarını eline aldığı taşla paramparça eden kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gün öğle sularında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ndeki caddede yaşandı.

İddiaya göre, evli çift arabanın içinde kavga etti. Tartışmadan sonra aracın sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir istikamete gitti.

OTOMOBİLİ TAŞLA PARAMPARÇA ETTİ

Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı. Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran kadın otomobili paramparça etti. Araya girmeye çalışanlara 'Polisi arayın' diyen öfkeli kadın daha sonra taksiye binip olay yerinden ayrıldı. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"DURDURMAYA ÇALIŞTIK AMA DURMADI"

Dükkanının önünde yaşanan ilginç anları anlatan Bülent Erdal, "Kadın geldi, 'Polis çağırın' dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, 'Polisi arayın' dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı, diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince araca saldırmaya başladı" dedi.

Gözü dönen kadın dehşet saçtı! GÖZÜ DÖNEN KADIN DEHŞET SAÇTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA