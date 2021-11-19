Kan donduran olay! Sokak ortasında dehşet

İstanbul'da 37 yaşındaki Selim Doğan, tartıştığı 23 yaşındaki Yusuf Çiçek'i silahla vurarak öldürdü. Doğan, bekçilerin kendisini yakalayacağını anlayınca aynı silahla intihar etti. Geçen çarşamba gecesi Kağıthane Çağlayan'da yaşanan olayda, sokakta karşılaşan Yusuf Çiçek ve Selim Doğan, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.