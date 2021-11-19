Kan donduran olay! Sokak ortasında dehşet
İstanbul’da, sokakta tartıştığı Yusuf Çiçek’i vurup öldüren Selim Doğan, yakalanacağını anlayınca aynı silahla canına kıydı. Ağır yaralı haldeki Yusuf Çiçek hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da 37 yaşındaki Selim Doğan, tartıştığı 23 yaşındaki Yusuf Çiçek'i silahla vurarak öldürdü. Doğan, bekçilerin kendisini yakalayacağını anlayınca aynı silahla intihar etti. Geçen çarşamba gecesi Kağıthane Çağlayan'da yaşanan olayda, sokakta karşılaşan Yusuf Çiçek ve Selim Doğan, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan, silahını çekerek Çiçek'i karnından vurdu. Ağır yaralı haldeki Yusuf Çiçek hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, sokak çalışması sırasında şüpheli Selim Doğan'ın izine ulaştı.
BİR BEKÇİ ELİNDEN YARALANDI
Kendisini yakalamak üzere yanına yaklaşan bekçileri gören Selim Doğan, paniğe kapılarak silahını başına dayadı ve bir anda ateşledi. Selim Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir bekçi ise elinden hafif şekilde yaralandı. İki kişinin öldüğü olaylar zincirinin ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı?
- Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir? İşte hayatı...
- Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika: Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?
- Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi? İşte tahminler...
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...
- Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? 5. Yargı Paketi'nde neler var? İşte son dakika açıklaması...
- Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...
- SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...
- Derbi nefes kesecek! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak?
- Son açıklama dikkat çekti! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...
- 2021 Aralık ayı FED faiz kararı nasıl olur? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?