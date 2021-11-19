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Kan donduran olay! Sokak ortasında dehşet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Kan donduran olay! Sokak ortasında dehşet

İstanbul’da, sokakta tartıştığı Yusuf Çiçek’i vurup öldüren Selim Doğan, yakalanacağını anlayınca aynı silahla canına kıydı. Ağır yaralı haldeki Yusuf Çiçek hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da 37 yaşındaki Selim Doğan, tartıştığı 23 yaşındaki Yusuf Çiçek'i silahla vurarak öldürdü. Doğan, bekçilerin kendisini yakalayacağını anlayınca aynı silahla intihar etti. Geçen çarşamba gecesi Kağıthane Çağlayan'da yaşanan olayda, sokakta karşılaşan Yusuf Çiçek ve Selim Doğan, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan, silahını çekerek Çiçek'i karnından vurdu. Ağır yaralı haldeki Yusuf Çiçek hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, sokak çalışması sırasında şüpheli Selim Doğan'ın izine ulaştı.

BİR BEKÇİ ELİNDEN YARALANDI
Kendisini yakalamak üzere yanına yaklaşan bekçileri gören Selim Doğan, paniğe kapılarak silahını başına dayadı ve bir anda ateşledi. Selim Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir bekçi ise elinden hafif şekilde yaralandı. İki kişinin öldüğü olaylar zincirinin ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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