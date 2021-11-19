Bursa’da kaza! Otomobil ikiye bölündü: Yaralılar var
Bursa’da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden aracı kamyon biçti. Kazanın şiddetiyle otomobil, kamyon ile bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada araçta bulunan yolcu yaralanırken şoförde ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sularında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesi Ata bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Balaban hakimiyetindeki 16 RBL 78 plakalı araç seyir halinde iken yağmur sebebiyle kayganlaşan kontrolden çıktı.
Peşinden gelen Samet Şentürk hakimiyetindeki 33 DDM 56 plakalı kamyon duramayarak otomobile çarptı.
ETRAFTAKİLER YARDIMA KOŞTU
Diğer sürücülerin kazayı görmeleriyle birlikte yaralıların yardımına gittiler. Etraftaki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Balabanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Samet Şentürk ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik kamyon ve otomobilin yoldan çekilmesinin ardından açıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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