Bursa’da kaza! Otomobil ikiye bölündü: Yaralılar var

ETRAFTAKİLER YARDIMA KOŞTU

Diğer sürücülerin kazayı görmeleriyle birlikte yaralıların yardımına gittiler. Etraftaki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Balabanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Samet Şentürk ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.