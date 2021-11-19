19 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da bir kadına cinsel içerikli mesajlar atan sapığı sokak ortasında kemerle dövdüler

Ankara'da bir kadına cinsel içerikli mesajlar atan sapığı sokak ortasında kemerle dövdüler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
ABONE OL
Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesajlar atan sapığı sokak ortasında kemerle dövdüler

Son dakika haberi: Mesajla bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsa vatandaşlar meydan dayağı attı. Ankara'da bir kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı.

Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının yakınları, şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı.

Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesajlar atan sapığı sokak ortasında kemerle dövdüler

Bir süre tartıştıkları şahsı darp etmeye başladı. Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HABERİN VİDEOSU

Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesajlar atan sapığı sokak ortasında kemerle dövdüler

Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesajlar atan sapığı sokak ortasında kemerle dövdüler

Bazı vatandaşların sapığa kemerle vurduğu görüntüler yansıdı.

Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesajlar atan sapığı sokak ortasında kemerle dövdüler

Tacizcinin darp edildiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA