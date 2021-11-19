Şişli’de estetik faciası! Yürüyerek geldi cenazesi çıktı

İddiaya göre Kemal Güneş, saç ekiminden sonra diğer estetik ameliyatları olmak istememiş ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyeta sokulmuştu. Güneş'e anestezi uyguladığı öne sürülen doktor D.B. emniyetteki ifadesinde, adının ameliyat listesinde yer almasına rağmen, kendisinin ameliyata girmediğini, hastayı görmediğini, o saatlerde tıp merkezinde bile olmadığını öne sürüdü.