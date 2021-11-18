Son dakika! Küçük Ali Emir’in ölümünün ardından hemşireden kan donduran itiraflar

"KONTROL ETMEDEN ÇOCUĞA VERDİM"

Ben de yardımcı olamayacağımı söyledim, çünkü benim yetki alanımda değildi. İlaçların sisteme girildiğini gördüm, gördüğümde ilaç dozu yanlış girilmişti, ben de hemen eczaneyi aradım, bu çocuğa bu dozun fazla olduğunu düzeltilmesi gerektiğini söyledim. Onlar da düzelttiler sistemde çocuğa verilen ilaç dozu normal gözüktü. Ancak hastaneye gelen ilacın dozu sistemdekinden daha fazlaydı. Olması gereken doz oranı beş yüz ya da binde bir olması gerekirken gelen doz oranı binde beş yüzdü... Ben bunu çocuk öldüğü zaman öğrendim ama sistemden doz oranı düzeltildiği için kontrol etmeden çocuğa bunu verdim.