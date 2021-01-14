Son dakika | Minik Ali Emir'in yasa boğan ölümü davasında önemli gelişme

İstanbul Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye 2019 yılının Ağustos ayında başvuran Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in şüpheli ölümüyle ilgili ilk duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya hastane başhekimi Hakan Hasdemir ile Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nin kaşesiyle rapor düzenleyip hasta bakan Ramina Rzayeva'nın katılmaması dikkat çekti. Hakim, şüphelilerin bir sonraki duruşmaya 'zorla getirilmesine' karar vererek duruşmayı bir erteledi. SABAH'a konuşan Sema Şahin, "Bu davada hakkaniyetli sonuç çıkacağına yürekten inanıyorum. Başka bebeklerin ölmemesi, usulsüzlüklerle biz aileler hastanelerin ticari kazanç kapısı olmayalım diye emsal bir karar çıkmasını diliyorum" dedi.

İstanbul Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye 2019 yılının Ağustos ayında başvuran Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in şüpheli ölümünü ilk olarak SABAH gündeme getirmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda davaya Sağlık Bakanlığı müdahil olmuş, hastane başhekimi Hakan Hasdemir ile çalışma izni olmamasına rağmen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nin kaşesiyle rapor düzenleyip hasta bakan Ramina Rzayeva hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın ilk duruşması Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SANIK BAŞHEKİM VE DOKTOR KATILMADI

Davaya Ali Emir'in babası Emir Şahin ve avukatları Ayşe Melike Etekli katıldı. Sanık Hakan Hasdemir ve Ramina Rzayeva'nın ise sadece avukatları katıldı. İki sanığın avukatı mazeret bildirerek sanıkların bu duruşmaya gelemediğini, beraatlerini talep etti.

Baba Emir Şahin ve Ali Emir

Tanıkları dinleyen hakim, sanıklar hakkında ayrı ayrı zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma 1 Mart 2021 günü saat 12.05'e ertelendi.

Anne Sema Şahin ve Ali Emir

ANNE SEMA ŞAHİN KONUŞTU

Anne Sema Şahin duruşma ardından SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Anne Şahin şunları kaydetti: "Kurban bayramının 3. günü evladını usulsüzlükler zinciri sebebiyle toprağa veren bir de iftiraya uğrayan anneyim… Tüm Türkiye'yi ağlatan çimen gözlü Cennet Kuşu Ali Emir'in annesiyim. 1.5 yıllık hukuki mücadelemin ilk duruşması görüldü. Büyük heyecan ile beklediğim duruşmaya Covid olmam sebebi ile katılamadım. Benim yerime eşim Emir Şahin ve kız kardesım Seda Caner Zafer davamızda yerlerini alıp şikayetlerimizi dile getirdiler. Duruşmaya davacı olduğum hastane Başhekimi ve Yasal olarak tek basına çalışma yetkisi olmayan, kaçak çalışan doktor katılmadı. Hakime hanım davamızın 1 Mart tarihinde Başhekim Hakan ve Dr Ramıma'nın "ZORLA GETİRİLME " kararı ile erteledi. Bu davada hakkaniyetli sonuç çıkacağına yürekten inanıyorum. Başka bebeklerin ölmemesi, usulsüzlüklerle biz aileler hastanelerin ticari kazanç kapısı olmayalım diye emsal bir karar çıkmasını diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Olayda ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye götürülen Ali Emir'i muayene eden kadın doktor, üst solunum yolu enfeksonuna bağlı mikrop kaptığı teşhisiyle ilaç vermişti. İki gün sonra kontrole giden aileye doktorun izinde olduğu belirtilmiş ve bu kez muayeneyi onun yerine Rzayeva yapmıştı. Hastaneye yatırılan ve oksijen verilen Emir'in akciğer filmi çekilmiş, bebeğe serum bağlanmıştı. Ancak bebek bir daha uyanamamıştı.

YARGILANMALARI TALEP EDİLMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede savcılık, 'Bakım, gözetim, mesleki sorumlulukları yerine getirmemek, ihmal, ölüme sebep olmak, meslekte acemilik ve mesleğin kurallarını yerine getirmemek maddelerinin içeren 1219 sayılı kanuna aykırılık'tan başhekim ve nöbetçi doktorun yargılanmasını talep etti.