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İstanbul'da vahşet! Cansız bedeni çarşafa sarılı halde cami bahçesinde bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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İstanbul’da vahşet! Cansız bedeni çarşafa sarılı halde cami bahçesinde bulundu

'İnsanlık bitmiş' dedirten olayın adresi İstanbul'un Başakşehir semti... Bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri bebeği bırakan canileri yakalamak için çalışma başlattı.

Başakşehir Güvercintepe'deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu.

İstanbul’da vahşet! Cansız bedeni çarşafa sarılı halde cami bahçesinde bulundu

Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı.

HABERİN VİDEOSU

İstanbul’da vahşet! Cansız bedeni çarşafa sarılı halde cami bahçesinde bulundu

Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul’da vahşet! Cansız bedeni çarşafa sarılı halde cami bahçesinde bulundu

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da vahşet! Cansız bedeni çarşafa sarılı halde cami bahçesinde bulundu

Olayla alakalı konuşan Umut Kaya adlı vatandaş, "Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde bende yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar" dedi.

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