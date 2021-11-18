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İstanbul’da akılalmaz ölüm! Midesindeki uyuşturucu kapsülleri patladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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İstanbul’da akılalmaz ölüm! Midesindeki uyuşturucu kapsülleri patladı

Kongo uyruklu şahıs ,KKTC’den sınır dışı edildi. Bunun üzerine ülkesine dönmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı’nda fenalaşan Kongolu, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kongo uyruklu uyuşturucu kuryesi P.M.V., ülkesinin başkenti Kinsaşa'ya aktarmalı uçuş yapmak için geçen gün, sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

PATLAYIP VÜCUDUNDA YAYILDI

Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen, bağırsaklarında uyuşturucu bulundu.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü YUTTUĞU UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLAYAN KONGOLU ÖLDÜ

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