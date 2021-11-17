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Muğla’da sevgilisini metrelerce sürükleyerek öldüren adamın cezası belli oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Muğla’da sevgilisini metrelerce sürükleyerek öldüren adamın cezası belli oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde aracın altında hemen hemen 80 metre sürüklenerek yaşamını kadına, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen adamın çarptığı ortaya çıktı. Kadını katlettikten sonra olay yerinden kaçan sanık emniyet güçleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 48 ACS 495 plakalı araç, Fethiye-Antalya karayolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı. Aksu, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

80 METRE SÜRÜKLEDİ

Olay yerine gelen trafik ekipleri, olayı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine devretti.

Ekipler, Aksu'ya otomobil ile çarptıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Aksu'nun otomobilin altında yaklaşık 80 metre sürüklendiği belirlendi.

Bölgedeki iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, Aksu'ya çarpan kişinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen O.Ö. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Ekipler tarafından O.Ö. ile F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevgilisini metrelerce sürükleyerek öldürdü SEVGİLİSİNİ METRELERCE SÜRÜKLEYEREK ÖLDÜRDÜ

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