Kayseri’den kan donduran vahşet! Eski eşini çocuğunun önünde defalarca bıçakladı
Kayseri’de eşinden boşanan Nihan Atay (35), uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen Atay'ı işlettiği kuaförde, on ay sonra 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur’un (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanma süreci başladı. Duruşmada Atay, “Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı.” dedi.
Olay, 15 Temmuz tarihinde Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde yaşandı.
ENGELLİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİNİN ÖNÜNDE
Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atay'ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu.
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
"NİHAN BANA MAKAS İLE SALDIRDI"
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Ramazan Uygur'un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, ağustos ayında hastaneden taburcu edilen şikayetçi Nihan Atay ile avukatları da hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise davaya müdahil oldu. Nihan Atay'ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmeyen Uygur, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar" dedi.
'BABAMI ARAYIP ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMASINI İSTEMİŞ'
Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise duruşmada şunları söyledi.
"2009 yılında beni zorla kaçırdı. Antalya'dayken elinden kaçıp, polise sığındım. 'Seni yaşatmam' dedi. Evlenmek zorunda kaldım. 'Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim' dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. 'Hayatımın anlamı' notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana 'hayırlı olsun' amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı. Babamı arayıp, beni bıçakladığını ve çocuklara sahip çıkmasını istemiş."
"SİGARA BİTENE KADAR BURADA ÖLECEKSİN"
Duruşmada Nihan Atay'ın kızı ile çalışanı da tanık olarak dinlendi. Kuaförde çalışan N.K., bağırma sesi duyduğunu anlatarak, "Çiçeği sordu. Tartıştılar ardından bağırma sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde Nihan'ın bıçaklandığını gördüm. 8 bıçak darbesi saydım. Bıçakladıktan sonra da 'Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim' dedi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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