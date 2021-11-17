Korona olunca oğlunu evden kovdu! Ormanda cesedi bulundu
Adana’da Osman Ç. (59), hem koronavirüse yakalandığı için hem de kredi kartı borcu olduğu için 2 gün önce oğlunu evden kovdu. Kovulan genç Akın Ç.’nin (26), ormanda kafasından vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Adana Çukurova Üniversitesi kampüsündeki anaokulunun karşısındaki ormanda geçen gün aat 12.30 sularında güvenlik personelleri, çalılıkların arasında hareketsiz yatan şahsı görüp emniyet ve 112 ekiplerine ihbar etti.
SECCADE VE TABANCA BULUNDU
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Akın Ç.'nin cesedinin yanında seccade ve tabanca bulundu.
"KORONAVİRÜSE YAKALANINCA EVDEN KOVDUM"
Polis ekipleri, teşhis için Akın Ç.'nin babası Osman Ç.'yi olay yerine çağırdı. Oğlunu teşhis eden Osman Ç., "67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Koronavirüse de yakalanınca evden kovdum. Oğlum işsiz, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim" dedi.
İncelemenin ardından Akın Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Akın Ç.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.
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