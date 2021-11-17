Korona olunca oğlunu evden kovdu! Ormanda cesedi bulundu

"KORONAVİRÜSE YAKALANINCA EVDEN KOVDUM"

Polis ekipleri, teşhis için Akın Ç.'nin babası Osman Ç.'yi olay yerine çağırdı. Oğlunu teşhis eden Osman Ç., "67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Koronavirüse de yakalanınca evden kovdum. Oğlum işsiz, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim" dedi.