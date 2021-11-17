Bolu’da otel yemeğinden zehirlenen öğrenci sayısı 73’e çıktı

Bolu Dağı mevkisindeki 5 yıldızlı otele ara tatili değerlendirmek için İstanbul ve Ankara'dan gelen özel okul öğrencilerin, dün akşam yemek sonrası mide bulantısı, ishal ve kusma gibi şikayetleri başladı. Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren lise öğrencileri, otele getirilen ambulans ve araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.





YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Öğrencilere hastanede yapılan tahliller sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi koyulmasının sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oteldeki yemeklerden ve sudan numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Dün gece 60 öğrenci, hastanede tedaviye alındı. Rahatsızlanarak hastaneye götürülen öğrencilerin sayısı, bu sabah ise 73'e çıktı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.







