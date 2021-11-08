Bartın’da 3 fabrikada çalışan 120 kişi zehirlendi; Su ve yemeklerden numune alındı

"KUYULARIMIZLA İLGİLİ SORUNLARIMIZ VAR"



Atılım Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Ateş, "Bazı iş yerlerimizde, bazı işçilerin rahatsızlandığını duyduk. Şu anda bizlere, buradaki sularla ilgili bir sorun olduğu şeklinde iddialar var. Ancak yaşadığımız sel felaketinden sonra keson kuyularımızla ilgili sorunlarımız var. Bunu çözmek için bütün herkese başvurduk. Biz hala kuyularımızdaki çamuru temizlemeye çalışıyoruz. Biz su için Özel İdare'ye başvurduk ama bir sonuç alamadık. Umarım bir sonuç alırız" dedi.