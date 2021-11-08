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Bartın’da 3 fabrikada çalışan 120 kişi zehirlendi; Su ve yemeklerden numune alındı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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Bartın’da 3 fabrikada çalışan 120 kişi zehirlendi; Su ve yemeklerden numune alındı

Batın’da, üç fabrikada çalışan 120 personel mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı rahatsızlıklarıyla hastanelere gitti. Sağlık ve tarım müdürlüğü görevlileri zehirlenme şüphesi üzerine fabrikalardaki su ve yemeklerden örnek aldı.

Bartın Çeştepe köyündeki Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan üç fabrikada çalışan hemen hemen 120 kişi, üç gündür belirli aralıklarla kusma, bulantı ve şiddetli karın ağrısı rahatsızlıklarıyla Bartın Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Sabah sularında fabrikaya gelen Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, yemek ve sudan numune alıp çalışma başlattı. 3 fabrika da üretim durduruldu. Hastaneye başvuranların çoğu taburcu edildi. Aynı zamanda tedbir amaçlı olarak şebeke suyu kesildi.

"KUYULARIMIZLA İLGİLİ SORUNLARIMIZ VAR"

Atılım Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Ateş, "Bazı iş yerlerimizde, bazı işçilerin rahatsızlandığını duyduk. Şu anda bizlere, buradaki sularla ilgili bir sorun olduğu şeklinde iddialar var. Ancak yaşadığımız sel felaketinden sonra keson kuyularımızla ilgili sorunlarımız var. Bunu çözmek için bütün herkese başvurduk. Biz hala kuyularımızdaki çamuru temizlemeye çalışıyoruz. Biz su için Özel İdare'ye başvurduk ama bir sonuç alamadık. Umarım bir sonuç alırız" dedi.

SABAHTAN BERİ 60 KİŞİYİ HASTANEYE GÖNDERDİK

Tekstil fabrikası müdürü İnci Kaçar, "150 kişinin çalıştığı fabrikamızda bu salgınla bize başvurdular. Biz sabahtan bu yana yaklaşık 60 kişiyi hastaneye gönderdik. İşçilerimiz de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle bizlere başvurdu. İş yeri hekimimiz de bir salgın olduğunu bizlere söyledi. Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nden ekipler gelerek, fabrikamızdan yemekten ve sudan numune alındı. İşçilerimizin çoğu hastaneye gittiği için şu anda üretime ara verdik. Ne olacağını bilmiyoruz" diye konuştu.

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