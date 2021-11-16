31 Aralık yılbaşı ne zaman? Yılbaşı tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık yılbaşı ne zaman? Yılbaşında tatil olup olmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Yılbaşının ertesi günü yani 1 Ocak tarihleri resmi tatil olarak düzenlenmiş durumda. Yılbaşı haftasında tatil yapmak isteyenler kaç gün tatil olacağını öğrenmek istiyor. Peki; yılbaşı tatili kaç gün olacak?