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31 Aralık yılbaşı ne zaman? Yılbaşı tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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31 Aralık yılbaşı ne zaman? Yılbaşı tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 Aralık yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı tatil mi? Yılbaşında kaç günlük tatil olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere yılbaşının ertesi günü yani 1 Ocak tarihi arama resmi tatil olarak kabul ediliyor. 1 Ocak’ın resmi tatil olmasıyla birlikte 31 Aralık’ın tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki; 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık yılbaşı ne zaman? Yılbaşında tatil olup olmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Yılbaşının ertesi günü yani 1 Ocak tarihleri resmi tatil olarak düzenlenmiş durumda. Yılbaşı haftasında tatil yapmak isteyenler kaç gün tatil olacağını öğrenmek istiyor. Peki; yılbaşı tatili kaç gün olacak?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür. 31 Aralık Cumartesi günü bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verebilmektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022!

YILBAŞI:1 Ocak Cumartesi

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

AREFE GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

RAMAZAN BAYRAMI: 2 Mayıs Pazartesi- 3 Mayıs Salı- 4 Mayıs Çarşamba

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs Perşembe

AREFE GÜNÜ: 8 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI: 9 Temmuz Cumartesi- 10 Temmuz Pazar- 11 Temmuz Pazartesi- 12 Temmuz Salı

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: 15 Temmuz Cuma

ZAFER BAYRAMI: 30 Ağustos Salı

CUMHURİYET BAYRAMI: 28 Ekim Cuma- 29 Ekim Cumartesi

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