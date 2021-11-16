Son dakika: Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı!
SON DAKİKA YAŞAM HABERİ... Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
SON DAKİKA: Kayseri'nin Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.
Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
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