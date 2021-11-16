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Kayseri'de nefes alamayan hastanın imdadına uçak ambulans yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Kayseri’de nefes alamayan hastanın imdadına uçak ambulans yetişti

Kayseri'de nefes borusunda kitle tespit edilen vatandaş, uçak ambulansla İstanbul'a nakledilerek tedavi altına alındı.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) nefes darlığı şikayetiyle tedavi gören Hasan K.'nın yapılan tetkiklerinde nefes borusunda kitle tespit edildi.

Durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine uçak ambulans Kayseri'ye gönderildi.

Hasan K., uçak ambulansla vakit kaybedilmeden İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Hasan K.'nın nefes borusuna stent takılacağı öğrenildi.

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