Ordu’da yürek yakan olay! 2 yaşındaki Serhat traktörün altında can verdi
YAŞAM İHA
Ordu Ünye’de 2 yaşındaki Serhat Ali Çetin, traktörün altında kaldı. Kaza sonucu ağır yaralanan minik Serhat, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
Olay, Ünye ilçesinin Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Tabakhane Köprüsü mevkisinde gerçekleşti.
İddiaya göre, Metin S.'nin hakimiyetindeki 52 ABV 657 plakalı traktör Fatsa yönünden gittiği sırada, kaldırımda dayısıyla beraber yürüyen 2 yaşındaki Serhat Ali Çetin ansızın yola fırladı.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Seyir halinde traktörün altında kalan minik çocuk ağır yaralandı.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Minik Serhat, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sürücü Metin S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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