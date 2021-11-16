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Batman’da cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! Karısını ve kardeşini kurşun yağmuruna tuttu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Batman’da cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! Karısını ve kardeşini kurşun yağmuruna tuttu

Batman’da cinnet getiren şahıs, eşi ile karısına kurşun yağdırdı. Olay sonucunda baldız hayatını kaybederken, eşi yoğun bakıma alındı. Emniyet güçleri saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.

Olay, geçen gün akşam Çamlıtepe Mahallesinde yaşandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı cinnet getiren D.D. adlı adam, karısı ile baldızına silahla ateş etti. 55 yaşındaki baladız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.'yi de ağır yaraladı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ağır yaralı M.B., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Saldırı sonrası sırra kadem basan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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