Batman’da cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! Karısını ve kardeşini kurşun yağmuruna tuttu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı cinnet getiren D.D. adlı adam, karısı ile baldızına silahla ateş etti. 55 yaşındaki baladız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.'yi de ağır yaraladı.