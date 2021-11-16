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Kayseri’de babasını öldüren kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Kayseri’de babasını öldüren kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

Kayseri’de 15 yaşındaki C.C., sağlık personeli babası Cuma Ali Ceylan’ı (42) bıçaklayarak öldürdü. Kız hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Katil  C.C.'nin, "Babamdan hiç sevgi göremezdim. 2 bıçak aldım. Babamı bıçaklamaya başladım. Babam yorganla engel olmaya çalıştı" ifadelerini  kullandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Ağustos günü saat 04.00 sularında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'ndeki evde yaşandı. Sağlık personeli Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan arasında bilinmeyen sebepten tansiyon yükseldi. Çift, tartışmanın ardından ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi.

BABASI UYURKEN SALDIRDI

C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Anne Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan'ın öldüğünü belirlerken, C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü. C.C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cuma Ali Ceylan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

"BABAMI ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine yer verilen C.C.'nin, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" dediği öğrenildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından C.C.'nin yargılanmasına başlanacak.

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