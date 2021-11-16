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Bunu da gördük! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Bunu da gördük! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

Hatay'da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şoförü Süleyman Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin." dedi.

Olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.

Bunu da gördük! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

Bunu da gördük! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü.

Bunu da gördük! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunu da gördük! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

'İNSANLIK NAMINA KOLTUKLARIMI GERİ GETİRİN'

Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Bunu da gördük! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

Kimsenin işine yaramayacağını belirtip koltukları geri getirmeleri için şüphelilere çağrıda bulunan Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız?

Bunu da gördük! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?" diye konuştu.

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