Adana’da kahreden olay! 7 yaşındaki Muzaffer kraker yerken öldü

Adana'ya yaşayan Sultan-Aykut Gül çiftinin 3 çocuğundan en ufağı olan 7 yaşındaki Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam annesinin cep telefonunu alarak, video seyretmeye başladı. Bir taraftan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer'in bir müddet sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı. Çocuğunun fenalaştığını gören Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü.