Adana’da kahreden olay! 7 yaşındaki Muzaffer kraker yerken öldü
Adana’da 7 yaşındaki Muzaffer annesinin cep telefonunda bir şeyler izleyip diğer taraftan da kraker yiyordu. Yediğinin soluk borusuna kaçmasıyla yere yığılan çocuk hayatını kaybetti.
Adana'ya yaşayan Sultan-Aykut Gül çiftinin 3 çocuğundan en ufağı olan 7 yaşındaki Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam annesinin cep telefonunu alarak, video seyretmeye başladı. Bir taraftan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer'in bir müddet sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı. Çocuğunun fenalaştığını gören Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"KRAKERLE GÜLEREK TELEFONDAN VİDEO İZLİYORDU"
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül'ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi.
Minik Gül'ün cenazesi Kızılkaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun gözleri önünde hayatını kaybettiğini anlatan baba Gül, "Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama hayatını kaybetti" dedi.
MUZAFFER'DEN GERİYE 10 KASIM TÖRENİ FOTOĞRAFLARI KALDI
Baba Gül, bugün sabah saatlerinde de oğlunun mezarına gitti. Baba Gül, mezar başında dua edip gözyaşlarına boğuldu. Çocuktan ise geriye 10 Kasım töreninde çekilen görüntüler kaldı.
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