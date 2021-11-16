Eskişehir’de ‘pes’ dedirten olay! Aracını kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürdü

BEKÇİLER EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kapısı açık ve hızla geri giden otomobil, park halindeki minibüs ile kaldırıma çarptı. Şüpheli, bu kez aracını geldiği yöne sürdü. Bu sırada bekçiler, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.