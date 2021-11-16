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Eskişehir’de ‘pes’ dedirten olay! Aracını kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Eskişehir’de ‘pes’ dedirten olay! Aracını kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürdü

Eskişehir’de bekçilerin dur ikazına aldırış etmeyen vatandaş, aracıyla geri manevra yapıp kaçarken park halindeki minibüse, sonra da kaldırıma çarptı. Yeniden geldiği istikamete hareket edip aracını kendisine doğru gelen bekçilerin üstüne süren şoför kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.



Olay, 10 Kasım akşamı Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak'ta yaşandı. Devriye gezen yapan bekçiler, kuşku üzerine bir araca dur ihtarında bulundu. Fakat sürücü, ihtara uymadı, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

BEKÇİLER EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kapısı açık ve hızla geri giden otomobil, park halindeki minibüs ile kaldırıma çarptı. Şüpheli, bu kez aracını geldiği yöne sürdü. Bu sırada bekçiler, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aracını kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı ARACINI KENDİSİNİ KOVALAYAN BEKÇİLERİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI

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