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Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen adam hayatını kaybetti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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Samsun’da kestiği ağaç üzerine devrilen adam hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde bir adamın üzerine kestiği ağaç devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemelerinin sonucunda adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinin Sakarlı Mahallesi'nde kendisine ait arazide çalışan Seyfettin Erdoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Erdoğan'ın cansız bedeni, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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