Kütahya’da tuhaf olay! Yıllarca türbe diye ziyaret ettiler çıkan şoke etti

"TAPINIM OBJESİ OLARAK BAKILIYORDU"

Adak adayan vatandaşların kabir çıkmamasına şaşırdığını belirten Fikret Aksoy, "Bu seneki kazılarımıza Agora'da başladık. Burası daha önce üzerinden yol geçen bir alandı. Burada bir sütun mevcuttu. Renk farkından dolayı beyaz kısmın toprak altında kaldığı rahatça görünebiliyor. Bu sütun bize nirengi noktası oldu. Burası Agora'nın köşe sütunuydu. Kalpli sütün dediğimiz alanın iki tarafında sütun tamburu çıktı. Burası kazılmadan önce bu sütunu yerel halk 'Yaren Dede' olarak adlandırıyordu. Bir nevi çocuğu olmayan insanların gelip adak adadığı, tapınım objesi olarak bakılıyordu buna. Ama kazıldıktan sonra böyle bir şey olmadığı Agora'nın (Tapınağın giriş kapısı) köşe sütunu olduğu ortaya çıkmış oldu. Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok. Agora'nın zemini var. Vatandaşların bazıları kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. 'Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer farklı bir şeymiş' dediler. İlçe sakinleri, yatırı kazdık diye tepki göstermedi. Onlarda bilgilenmiş ve bilinçlenmiş oldular" diye konuştu.