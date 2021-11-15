Kütahya'da tuhaf olay! Yıllarca türbe diye ziyaret ettiler çıkan şoke etti
Kütahya’da bulunan Aizanoi Antik Kenti'ndeki, 'Yaren Dede' yi çocuğu olmayanlar adak adayıp ziyaret ediyordu. Dumlupınar Üniversitesince yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkanlar ise ziyaretçileri şoke etti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, antik kentin en kritik alanlarından olan 'Agora'nın giriş kapısı ve mermer zemini bulundu. Daha öncesinde asfalt yol kenarında kalan mermer sütunun etrafı kazılınca 'Yaren Dede' olarak bilinen yerin aslında kabir olmadığı ortaya çıktı.
"MEĞER FARKLI BİR ŞEYMİŞ"
Çocuğu olmayanların adak adadığı 'Yaren Dede' hakkında Arkeolog Fikret Aksoy, "Vatandaşlar kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer farklı bir şeymiş dediler" açıklamasında bulundu.
"TAPINIM OBJESİ OLARAK BAKILIYORDU"
Adak adayan vatandaşların kabir çıkmamasına şaşırdığını belirten Fikret Aksoy, "Bu seneki kazılarımıza Agora'da başladık. Burası daha önce üzerinden yol geçen bir alandı. Burada bir sütun mevcuttu. Renk farkından dolayı beyaz kısmın toprak altında kaldığı rahatça görünebiliyor. Bu sütun bize nirengi noktası oldu. Burası Agora'nın köşe sütunuydu. Kalpli sütün dediğimiz alanın iki tarafında sütun tamburu çıktı. Burası kazılmadan önce bu sütunu yerel halk 'Yaren Dede' olarak adlandırıyordu. Bir nevi çocuğu olmayan insanların gelip adak adadığı, tapınım objesi olarak bakılıyordu buna. Ama kazıldıktan sonra böyle bir şey olmadığı Agora'nın (Tapınağın giriş kapısı) köşe sütunu olduğu ortaya çıkmış oldu. Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok. Agora'nın zemini var. Vatandaşların bazıları kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. 'Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer farklı bir şeymiş' dediler. İlçe sakinleri, yatırı kazdık diye tepki göstermedi. Onlarda bilgilenmiş ve bilinçlenmiş oldular" diye konuştu.
"YILLARDIR BURAYA GELİP DUA EDİYORDUK"
Nurettin Öztürk, Şehynaz Yılmaz isimli vatandaşlar da, "Biz yıllardır buraya gelip kabrin başında okuyup dua ediyorduk. Kazalarla birlikte burada kabrin olmadığını öğrenince çok şaşırdık" şeklinde konuştular.
Kazıların halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yapıldığı Aizanoi Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alıyor.
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