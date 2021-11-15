Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimleri bu yıl ne zaman?
Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimleri bu yıl ne zaman? Efsane Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Her yıl tüm dünyada uygulanan indirimler ülkemizde de büyük ilgi görüyor. İndirimler kapsamında, başta elektronik ürünler olmak üzere, giyimden diğer malzemelere kadar birçok üründe büyük indirimler uygulanıyor. Peki; Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman?
Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimleri bu yıl ne zaman? Efsane Cuma indirimleri kapsamında bu yıl da milyonlarca lira değerinde alışveriş yapılacak. Elektronikten giyime, takıdan ev ürünlerine kadar birçok farklı ürün satışta olacak ve büyük indirimlere girecek. Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de indirimler olacak. Peki; Efsane Cuma ne zaman başlıyor?
EFSANE CUMA NE ZAMAN?
Efsane Cuma etkinliği ülkemizde 26 Kasım itibariyle başlayacak. Birçok e-ticaret sitesinin bir hafta boyunca indirim yapması bekleniyor.
EFSANE CUMA'DA NE OLUYOR?
Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı, 26 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak.
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.
Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.
BLACK FRİDAY İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.
Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.
HANGİ MAĞAZALARDA İNDİRİM OLACAK?
Bazı mağazalarda Black Friday erken başlıyor ancak şu anda herhangi bir markadan Black Friday indirimi açıklaması gelmedi.
Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimi yapması bekleniyor.
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