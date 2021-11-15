Isparta’da köpeğe çarpıp yoluna devam eden şoför kamerada
Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde minibüs şoförü yol kenarında duran sokak köpeğine çarptı. Köpeğe vurduktan sonra aracından inen sürücü kanlar içinde kıvranan köpeği bırakıp yoluna devam etti. ‘Pes’ dedirten anlar halk otobüsünün araç kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Cumartesi günü 09.58 sularında Isparta Deregümü köyünde yaşandı.
Minibüsü ile hareket halindeki sürücü yol kenarındaki sokak köpeğine çarptı, kanlar içerisinde kıvranan köpeği öylece bırakıp, yoluna devam etti.
'İNSANLIK BİTMİŞ' DEDİRTEN ANLAR
Halk otobüsündeki araç kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir sürücü minibüsü ile seyir halinde iken yol kenarındaki köpeğe çarpıyor.
Sahipsiz sokak köpeği kanlar içerisinde kıvranırken, sürücü aracından iniyor ancak köpeğin yaşaması için hiçbir müdahalede bulunmuyor.
Yeniden minibüse binen sürücü, arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaşıyor. Kapısının önünde yaşananları gören köy sakini yaşlı kadın ise olayın şokunu yaşıyor. Kimliği belirsiz sürücünün çarptığı ve kurtulması için müdahale etmediği sokak köpeğinin öldüğü öğrenildi.
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