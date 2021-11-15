Maltepe maçtan sonra karıştı! Bıçakların konuştuğu kavga kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Maltepe ilçesinde oynanan Gülsuyuspor- Kartalspor maçı ardından 2 takım taraftarı arasında bıçaklı taşlı kavga çıktı. E-5 karayoluna kadar taşan kavga sebebiyle yolda trafik durdu. Kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Süper Amatör Lig'de bulunan Gülsuyuspor, evinde Kartalspor'u ağırladı.
Maçın başlangıcından bir süre sonra 2 takım taraftarları arasında başlayan sözlü atışma bir anda taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü.
VATANDAŞLAR HEDEF OLDU
Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de taşların hedefi haline geldi.
Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesi sonrası iki grup taraftarı ara sokaklara kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, taraftarların kavga ettiği ve çıkan kavganın E-5 karayoluna taştığı görülüyor.
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