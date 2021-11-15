19 Kasım ay tutulması saat kaçta? 2021 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir?

19 KASIM AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Parçalı ay tutulmasının saat 09:00'da başlayacağı ve 15:05'te sona ereceği Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

19 KASIM AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ!

Hürriyet'in haberine göre, tutulmalar gökyüzündeki en önemli görünümlerdir. Her ay, yeniay ve dolunay olur. Fakat tutulmalar, yeniay ve dolunayların Ay düğümlerine belli yakınlıkta olduğu zamanlar gerçekleşir. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.

Haziran 2020'den beri İkizler-Yay burçlarında gerçekleşen tutulmalar 4 Aralık'ta Yay burcundaki Güneş tutulmasından sonra, 2023 sonuna kadar Boğa-Akrep burcunda devama edecekler. 19 Kasım tutulması da önümüzdeki 2 sene boyunca sınanacağımız alanların konu başlıklarını veren, fragman tadında bir tutulma olacak.