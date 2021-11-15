19 Kasım ay tutulması saat kaçta? 2021 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir?
Astrolojiyi yakından takip eden vatandaşlar ay tutulmasının ne zaman olduğunu araştırıyor. Gökyüzünde meydana gelen doğa olaylarının, astrolojik gelişmeleri etkilediği düşünülüyor. Bu nedenle 19 Kasım ay tutulmasının ne zaman başlayacağı ve etkileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; 19 Kasım ay tutulması saat kaçta? 2021 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir?
2021 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir? 19 Kasım ay tutulması saat kaçta? Ay tutulmasının ne zaman meydana geleceği ve ay tutulması etkileri astrolojik olayları yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki; 19 Kasım ay tutulması saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir?
19 KASIM AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?
Parçalı ay tutulmasının saat 09:00'da başlayacağı ve 15:05'te sona ereceği Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.
19 KASIM AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ!
Hürriyet'in haberine göre, tutulmalar gökyüzündeki en önemli görünümlerdir. Her ay, yeniay ve dolunay olur. Fakat tutulmalar, yeniay ve dolunayların Ay düğümlerine belli yakınlıkta olduğu zamanlar gerçekleşir. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.
Haziran 2020'den beri İkizler-Yay burçlarında gerçekleşen tutulmalar 4 Aralık'ta Yay burcundaki Güneş tutulmasından sonra, 2023 sonuna kadar Boğa-Akrep burcunda devama edecekler. 19 Kasım tutulması da önümüzdeki 2 sene boyunca sınanacağımız alanların konu başlıklarını veren, fragman tadında bir tutulma olacak.
Boğa-Akrep aksında olan tutulmalarda psikolojik olarak bizi zorlayan, görmek istemediğimiz olumsuzluklar üzerinden gelen deneyimlerle karşılaşacağız. Daha çok istikrar ve huzur isteyeceğiz. Maddi dünyada güvence aradığımız alanlara yönelip buralarda gelişim sağlamamız gereken bir dönem olacak. Gerçekçi bir yaklaşımla somut değerler ortaya koyabilmek önem kazanacak.
19 Kasım Boğa Ay tutulmasına baktığımızda etkileri kuvvetli bir tutulma olduğunu görüyoruz. Algol isimli önemli bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşen tutulmaya Jüpiter'in de sert açısı var. Medusa ile özdeşleştirilen Algol yıldızı çift yönlü bir yıldızdır. Hem iyicil hem de kötücül çalışabilir. Getirdiği sınavlar da ilişkileri ve maddiyatı anlatan Venüsyen sınavlardır.
Boğa burcu ise sahip olmayı, güven duygusunu ve dünyevi değerleri anlatır. Akrep ve Boğa'nın karşı karşıya olduğu bu tutulma kriz yaratan bir dizi olayı gündeme getirecek. Bu olaylar güvenlik ihtiyacımızın önemini, sahip olduklarımızın değerini anlamamız için ortaya çıkan durumlar olacak. Jüpiter de yaşanan olayları büyütecek. Bu süreçte dürtülerimizi kontrol edebilmek, onlara rağmen doğru olanı yapabilmek önemli.
Karşılaşacağımız olaylarda direnç göstermek yerine alt metni okuyup bırakmamız gerekeni bırakabilirsek, elimizde kalanlarla güvenli hissedeceğiz. Hatta bu dönüşüm rüzgarından daha da sağlam çıkabilme ihtimalimiz var.
Manipülasyonun oldukça fazla olacağından menfaat uğruna yapılan yönlendirmelere dikkat edilmeli. Maddi konulara ve ilişkilere ait sorunları görmezden gelme eğilimimiz olabilir. Olaylara kaçmadan ve gerçekçiliği kaybetmeden bakmaya çalışmalıyız.
Uranüs ve Mars da beklenmedik öfke patlamalarını, çatışmaları ve ön görülmeyen bazı eylemleri gündeme getirecek. Bu süreçte tepkisel davranmamaya dikkat edilmeli.
Dünya genelinde ani hava değişimleri, ekonomik dengesizlik ve güvenlik sorunları gündemde olacak. Aynı zamanda sağlık sektöründeki olumlu gelişmeler de hızlanacak.
Türkiye'nin alacağı etkilere baktığımızda hem içerde hem de dışarıda hareketli günler bizleri bekliyor. Tutulma etkilerini 6 ay boyunca alabiliriz. Bu tutulma erken seçimin konuşulmasını, siyasi liderlerle ilgili beklenmedik sağlık sorunlarının gündeme gelmesini, kadın cinayetlerini ve ekonomik istikrarsızlığı gündeme getirir.
Sağlık olarak da baş, boyun, boğaz, tiroit ve üreme organlarıyla ilgili sorunlarda artış olabilir.
Boğa Ay tutulmasından 16-22 Kasım, 16-22 Şubat, 15-21 Mayıs ve 17-23 Ağustos arasında doğanlar ve haritalarında 27 derece civarında sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) önemli yerleşimi olanlar daha yoğun etkilenecekler.
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